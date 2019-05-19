شرطة بغداد تشدد إجراءاتها بحق محال الخمور والافطار العلني

2019/05/19 | 09:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت قيادة شرطة بغداد، اليوم الأحد، عن اتخاذها إجراءات بشأن محلات بيع المشروبات الكحولية والافطار العلني.

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