2019/05/19 | 09:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدر زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر، اليوم الأحد، عدة قرارات بعد انتهاء المهلة التي حددها لأتباع التيار المتهمين بعمليات "فساد".​

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصدر يعلن الإجراءات المتخذة بأتباعه بعد انتهاء المهلة) نشر أولاً على موقع (بغداد بوست) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصدر يعلن الإجراءات المتخذة بأتباعه بعد انتهاء المهلة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد بوست).