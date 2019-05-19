2019/05/19 | 09:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حرص كريستيانو رونالدو، هداف يوفنتوس، على توديع ماسيميليانو أليجري، المدير الفني للفريق، عقب إعلان السيدة العجوز رحيله بنهاية الموسم الجاري.

وكتب الدون عبر حسابه الرسمي بموقع

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رونالدو يوجه رسالة وداعية لليجري) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رونالدو يوجه رسالة وداعية لليجري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).