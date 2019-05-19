الجبوري: عبد المهدي تعهد للحكيم وعلاوي والعبادي “خطيا” بإشراكهم في الحكومة

2019/05/19 | 09:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشف رئيس حزب الوطن مشعان الجبوري، عن نجاح رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بـ”ثني” رؤساء تيار الحكمة السيد عمار الحكيم وائتلاف الوطنية اياد علاوي وائتلاف النصر حيدر العبادي عن الذهاب للمعارضة، مشيرا إلى أنه تعهد بـ”رسالة خطية” بإشراكهم في الحكومة.وقال الجبوري في حوار متلفز تابعته /المعلومة/، إن “عبد المهدي قام بترضية علاوي والحكيم […]

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