تقرير يرصد تزايد “النقمة الداخلية” على التواجد الأميركي في العراق

2019/05/19 | 09:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أكدت صحيفة “قدس” الإيرانية، الأحد، أن التواجد العسكري الأميركي يشكل انتهاكاً للسيادة الوطنية العراقية وعبئاً ثقيلا على العراق حكومة وشعباً، مشيرة إلى تزايد النقمة الداخلية على التواجد الأميركي.وقالت الصحيفة في تقرير لها، إن “نواب في البرلمان العراقي يعدون للائحة تدعو لخروج القوات الامريكية من الاراضي العراقية”، مبينة أن “مثل هذه اللائحة ستحظى على […]

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