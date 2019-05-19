مكتب الشهيد الصدر يحذر ” المندسين والجهلة” من ركوب موجة الاصلاح ومحاولة الاعتداء على أئمة الجمعة

2019/05/19 | 09:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر مكتب الشهيد الصدر في النجف من وصفهم بـ” المندسين والجهلة الذين يحاولون نشر الفوضى وافشال مشروع الإصلاح الذي ينفذه السيد مقتدى الصدر، من ركوب موجة الاصلاح ومحاولة الاعتداء على ائمة الجمعة ” .واكد المكتب في بيان رسمي له ، ان ” هناك محاولات للاعتداء على أئمة الجمعة في المحافظات بالاتهامات العارية دون دليل”.[…]

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