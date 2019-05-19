2019/05/19 | 09:49
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة/بغداد..
أعلنت قوى الحرية والتغيير في السودان قبيل استئناف المفاوضات اليوم الأحد مع المجلس العسكري الانتقالي تمسكها بتمثيل محدود للعسكريين ورئاسة مدنية للمجلس السيادي.
وأكدت قوى التغيير، في بيان صحفي ، رغبتها الاستمرار في التفاوض بعيداً عن التراشق الإعلامي، والوصول لاتفاق خلال 72 ساعة، مبينة أنها سترد على ملاحظات المجلس العسكري حول وثيقة الإعلان الدستوري […]
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أعلنت قوى الحرية والتغيير في السودان قبيل استئناف المفاوضات اليوم الأحد مع المجلس العسكري الانتقالي تمسكها بتمثيل محدود للعسكريين ورئاسة مدنية للمجلس السيادي.
وأكدت قوى التغيير، في بيان صحفي ، رغبتها الاستمرار في التفاوض بعيداً عن التراشق الإعلامي، والوصول لاتفاق خلال 72 ساعة، مبينة أنها سترد على ملاحظات المجلس العسكري حول وثيقة الإعلان الدستوري […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السودان: استئناف المفاوضات بين المعارضة والمجلس العسكري) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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