السودان: استئناف المفاوضات بين المعارضة والمجلس العسكري

2019/05/19 | 09:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلنت قوى الحرية والتغيير في السودان قبيل استئناف المفاوضات اليوم الأحد مع المجلس العسكري الانتقالي تمسكها بتمثيل محدود للعسكريين ورئاسة مدنية للمجلس السيادي.وأكدت قوى التغيير، في بيان صحفي ، رغبتها الاستمرار في التفاوض بعيداً عن التراشق الإعلامي، والوصول لاتفاق خلال 72 ساعة، مبينة أنها سترد على ملاحظات المجلس العسكري حول وثيقة الإعلان الدستوري […]

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