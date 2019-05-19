ارقام مفزعة لاعداد النساء في العصابات العراقية

2019/05/19 | 09:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محلية – كلكامش برس؛ بات إعلان السلطات الأمنية العراقية عن تفكيك عصابات وشبكات إجرامية تضم نساء في صفوفها أمراً مألوفاً في الشارع العراقي.ومنذ مطلع العام الجاري، نجحت قوات الأمن في تفكيك أكثر من 80 عصابة وشبكة إجرامية منها نحو 55 عصابة تضم في صفوفها نساء يضطلعن بأدوار مختلفة، بحسب مسؤول رفيع المستوى في وزارة […]

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