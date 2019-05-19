2019/05/19 | 09:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..ادت النجمة العالمية كيت بلانشيت دور البطولة في دراما تلفزيونية جديدة، تسلط الضوء على فظاعة نظام احتجاز المهاجرين في أستراليا، فيما كشف النقاب عن إقدام السلطات الاسترالية على ترحيل 15 عائلة على الاقل سنويا بسبب اعاقة أحد أفرادها.وذكرت صحيفة “غارديان” البريطانية، أن ” النجمة العالمية كيت بلانشيت لعب دور البطولة في مسلسل (ستيتليس) […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نجمة عالمية تمثل دراما عن “فظاعة” احتجاز المهاجرين في أستراليا) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نجمة عالمية تمثل دراما عن “فظاعة” احتجاز المهاجرين في أستراليا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).