اربيل تخفض أسعار ﺍﻟﺒﻨﺰﻳﻦ

2019/05/19 | 09:56

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الاقتصاد نيوز ـ بغداد

قرر مجلس محافظة اربيل ، تخفيض ﺳﻌﺮ ﺍﻟﺒﻨﺰﻳﻦ الى 450 ديناراً بعد ان كان نحو ٧٠٠ دينار.

وقال المجلس في بيان اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إنه "تقرر تخفيض ﺳﻌﺮ ﺍﻟﺒﻨﺰﻳﻦ إلى 450 ﺩﻳﻨﺎﺭاً".

ونقل البيان عن رئيس المجلس علي رشيد، قوله إن "المجلس سيشرع أﻳﻀﺎً بتوزيع ﺍﻟﻨﻔﻂ بين ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ خلال الأيام القليلة المقبلة".

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