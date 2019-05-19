وزير المالية اللبناني: عجز الموازنة سيقل عن 9%

2019/05/19 | 09:56

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الاقتصاد نيوز ـ بغداد

نقلت محطة تلفزيون "إل.بي.سي" اللبنانية عن وزير المالية علي حسن خليل قوله إن مسودة موازنة 2019 ستسجل عجزا دون نسبة تسعة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي مشيرا إلى أنه قد يقل عن 8.5 بالمئة.

وأدلى الوزير بالتصريحات خلال نقاش مع صحفيين.



وسجل عجز ميزانية العام الماضي 11.2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

ولبنان مُثقل بواحد من أكبر أعباء الدين العام في العالم حيث يسجل 150 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وقال خليل على حسابه بموقع تويتر إن المسودة تشمل توفير نحو تريليون ليرة (663 مليون دولار) من تكاليف خدمة الدين لكنه لم يقدم تفاصيل.

ونقلت "رويترز" عن خليل قوله إن الحكومة تعتزم تقليل تكاليف خدمة الدين من خلال إصدار سندات خزانة بفائدة واحد بالمئة.

وقال الوزير لرويترز "سيتم الأمر من خلال التنسيق بين المالية والمصرف المركزي والمصارف بعد إقرار الموازنة لإصدار سندات خزينة بالعملة اللبنانية بحدود ١١ ألف مليار وبفائدة ١ بالمئة".

وكان خليل أبلغ رويترز في مقابلة خلال نيسان أن من المتوقع أن يسجل عجز الميزانية أقل من تسعة بالمئة.

وقال الوزير على تويتر أمس السبت "يجب أن ينتهي النقاش بالموزانة غدا لننهي أجواء الفوضى والإشاعات" وذلك في إشارة على ما يبدو إلى بيانات وتقارير متضاربة بشأن تخفيضات مقترحة بالميزانية أثارت احتجاجات واضرابات.

وكان رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري قال في أوائل أيار إن لبنان بعيد عن الإفلاس لكن عدم التصديق على ميزانية "واقعية" لخفض العجز العام سيكون بمثابة "عملية انتحارية" بحق الاقتصاد.

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