فيس بوك يبدأ تطوير عملات رقمية تنافس

2019/05/19 | 09:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الاقتصاد نيوز _ بغداد

قد يكون فيس بوك أقرب قليلاً إلى إطلاق عملات رقمية افتراضية خاصة به، وذلك لتتمكن من إرسالها إلى أصدقائك، وأفادت التقارير أن عملاق الشبكات الاجتماعية قد أنشأ شركة فى سويسرا للتركيز على المدفوعات و blockchain، وهى تقنية تشغل العملات المشفرة مثل البيتكوين.

وذكرت وسائل الإعلام السويسرية، أن عملة فيس بوك الإلكترونية سترتبط بالدولار الأمريكى، وبالتالى يمكن أن تظل مستقرة على عكس عملة البيتكوين التى بدأت فى الانهيار فى عام 2017.

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