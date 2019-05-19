النفط: العاملون بالشركات الاجنبية لا يواجهون اي تهديدات او مشاكل

2019/05/19 | 10:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أكدت وزارة النفط، الأحد، أن العاملين في الشركات النفطية العالمية لا يواجهون أي مشاكل أو تهديدات، وذلك في معرض تعليقها على انسحاب موظفي شركة اكسون موبيل الأميركية من حقل القرنة 1 في البصرة.وقال الناطق الرسمي باسم وزارة النفط، عاصم جهاد في تصريح اطلعت عليه /المعلومة/، إن “وزارة النفط حريصة على توفير بيئة آمنة […]

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