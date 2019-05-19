الناصري يطالب بغداد بتشغيل محطات الوزن لحماية البنى التحتية في ذي قار

2019/05/19 | 10:04

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شبكة اخبار الناصرية:

دعا محافظ ذي قار يحيى الناصري اليوم وزارة الاعمار والاسكان لتشغيل محطات الوزن عند مداخل المحافظة بهدف حماية الطرق والبنى التحتية .





شبكة اخبار الناصرية:دعا محافظ ذي قار يحيى الناصري اليوم وزارة الاعمار والاسكان لتشغيل محطات الوزن عند مداخل المحافظة بهدف حماية الطرق والبنى التحتية .وقال الناصري لشبكة اخبار الناصرية ، ان محطات الوزن والبالغ عددها اربع ، انجزت بالكامل منذ سبع سنوات ، الا انها لم تشغل حتى اليوم لاسباب غير معروفة .واكد ان تشغيل المحطات من شانه حماية الطرق والبنى التحتية من شبكات مياه ومجاري والتي طالما تضررت نتجية الاحمال الكبيرة للشاحنات ، فضلا عن انها تحد من حوادث السير .انتهى،ت ع ح.

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