الجيش اليمني يعتقل زعيم داعش الإرهابي في تعز المطلوب دوليًا

2019/05/19 | 10:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الجيش اليمني، القبض على المطلوب دوليا ضمن قائمة الإرهاب بلال الوافي، والمكنى بـ "أبي الوليد" زعيم تنظيم "داعش" الإرهابي في تعز، جنوب غرب البلاد.

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