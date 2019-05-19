التقيت هذا الشهر مرتين بالفنان الراحل سليم البصري!!

2019/05/19 | 10:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

محسن حسين

خلال زيارتي القصيرة الى الوطن التقيت مرتين بالفنان الراحل سليم البصري!!.

كنت ابحث في السوق الحرة في مطار بغداد الدولي عن علبة من

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