تعرض منزل مدير عام بلدية الغدير لإعتداء برمانة يدوية

2019/05/19 | 10:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

أعلنت امانة بغداد، تعرض منزل مدير عام بلدية الغدير شرقي العاصمة، إلى اعتداء برمانة يدوية.



وذكرت الامانة في بيان صحفي تلقت "العهد نيوز"

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