مقتل 5 سائحين أجانب في تحطم طائرة بهندوراس

2019/05/19 | 10:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اعلنت سلطات هندوراس، أن خمسة سائحين أجانب لقوا مصرعهم، أمس السبت، بسقوط طائرة خاصة كانت تقلهم بعد فترة وجيزة من إقلاعها من جزيرة رواتان، قرب ساحل هندوراس المطل على المحيط الأطلسي.وقدم المسؤولون روايات متضاربة بشأن جنسيات الضحايا، وأعلن متحدث باسم القوات المسلحة الهندوراسية أن 4 من القتلى من الولايات المتحدة، في حين لم […]

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