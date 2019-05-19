17مادة لتعويض العراق عن الحروب وآثارها

2019/05/19 | 10:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مستشار لجنة العلاقات الخارجية النيابية هاتف الركابي، عن اكمال مقترح جديد يتضمن 17 مادة لتعويض العراق عن الحروب وإزالة اثارها.وقال الركابي في بيان انه” بعد جهد دام لفترة طويلة اكملت مقترح القانون اعلاه، بخمسة فصول و١٧ مادة مع الاسباب الموجبة، وبموجب هذا القانون تتشكل لجنة عليا من وزارات الداخلية والخارجية والامن الوطني والمخابرات […]

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