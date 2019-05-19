2019/05/19 | 10:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلنت لجنة النزاهة النيابية، الأحد، عن إحالة ملفات فساد “كبيرة” إلى هيئة النزاهة للتحقيق بها، مبينة أن الملفات سلمت الى الهيئة بـ”وصل”.وقال عضو اللجنة صباح العكيلي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “لجنة النزاهة النيابية قامت باحالة عدد من ملفات الفساد الكبيرة الى هيئة النزاهة”، مبينا أن “الملفات المحالة بعضها يتعلق بالفساد المالي والإداري وبعضها […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لأول مرة.. لجنة نيابية تحيل ملفات فساد “كبيرة” للنزاهة بـ”وصل”) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لأول مرة.. لجنة نيابية تحيل ملفات فساد “كبيرة” للنزاهة بـ”وصل”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).