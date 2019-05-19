الفيحان : حل مجلس نينوى لا يلغي قرار انتخاب المرعيد محافظا

2019/05/19 | 10:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

انتقد رئيس كتلة صادقون في مجلس النواب، عدنان الفيحان، ما اسماه التنافس السياسي في محافظة نينوى، مشيرا إلى، إن "التنافس في نينوى لا

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