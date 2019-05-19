الدولار يستقر في بورصة الكفاح اليوم لأسبوعه الخامس

2019/05/19 | 10:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجلت أسواق العملة الأجنبية في بغداد، اليوم الأحد، استقراراً بسعر صرف الدولار الامريكي مقابل الدينار العراقي.

وبلغ سعر السوق في بورصة الكفاح ببغداد 1199.5 ديناراً للدولار

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