صحيفة لندنية: البصرة على أعتاب صيف ساخن جداً على مستوى التظاهرات

2019/05/19 | 10:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفتْ صحيفة العربي الجديد الصادرة في لندن، نقلا عن مسؤول في حكومة البصرة المحلية، عن ان ”أعضاءً في مجلس المحافظة ونوابا عن المدينة أبلغوا الحكومة المركزية بأن سيناريو صيف 2018 على وشك التكرار هذا العام، بصورة أشد وأقسى” على حد وصفه.

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