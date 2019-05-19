جوارديولا: الفوز بـ

2019/05/19 | 10:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، السبت، عقب تتويج فريقه بلقب كأس إنجلترا، باكتساح واتفورد (6-0)، أن الفوز بالثلاثية المحلية أصعب من تحقيق لقب دوري الأبطال.

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