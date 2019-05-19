البنك المركزي: 27 مليار دينار نسبة ودائع القطاع الخاص

2019/05/19 | 10:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنَ البنك المركزي ، ان نسبة ودائع القطاع الخاص لدى المصارف التجارية لشهر كانون الأول من عام 2018 بلغت 27 مليار دينار.

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