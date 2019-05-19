اليوم .. رئاسة برلمان كردستان تعلن أسماء المرشحين لمنصب رئيس الإقليم

2019/05/19 | 10:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ​تعقد هيئة رئاسة برلمان كردستان، اجتماعاً، اليوم الأحد، لإعلان أسماء المرشحين لمنصب رئيس الإقليم .

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