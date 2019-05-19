2019/05/19 | 10:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..التقطت وكالة ناسا للفضاء صورة جديدة لسطح المريخ، والتى تبدو فى غاية الغرابة حيث تصور حركة الكثبان الرملية الدائرية على الكوكب الأحمر.ووفقا لما ذكره موقع “space”، تدور الكثبان الرملية المريخية حول السطح وهى مغطاة بثاني أكسيد الكربون والغبار في هذه الصورة الجديدة الاستكشافية من كوكب المريخ.وتم التقاط الصورة بواسطة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ناسا تلتقط صورة جديدة للمريخ تعكس أحوال المواسم على الكوكب الأحمر) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ناسا تلتقط صورة جديدة للمريخ تعكس أحوال المواسم على الكوكب الأحمر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).