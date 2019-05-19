العامري يرأس اجتماعاً موسعا لتحالف الفتح بحضور اغلب اعضاءه

2019/05/19 | 10:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أقامت قيادة تحالف الفتح، عشية امس السبت، مأدبة إفطار لأعضائه، عقد قبلها إجتماعاً موسعاً برئاسة رئيس التحالف و الأمين العام لمنظمة بدر هادي العامري وحضور الأمين العام المساعد ورئيس اللجنة السياسية للتحالف عبد الكريم الانصاري واغلب قيادة التحالف ونوابه، في قاعة الشهيد الصدر ببغداد، لمناقشة الوضع السياسي الراهن وجملة من القضايا التنظيمية للفتح.وقال العامري […]

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