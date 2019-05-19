نائب يدعو النفط للاعتماد على الكوادر الوطنية بدل الشركات الاجنبية المنسحبة

2019/05/19 | 10:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..دعا عضو لجنة النفط والطاقة النيابية، عدي عواد، الأحد، وزير النفط ثامر الغضبان الى الاعتماد على الكوادر الوطنية بدلا عن الشركات الاجنبية التي تنسحب عند اي طارئ.وقال عواد في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، إن “وزارة النفط العراقية كانت تدير حقول النفط والاستخراج والتصدير في اصعب الظروف وايام الحصار دون الحاجة لاي خبير […]

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