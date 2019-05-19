سلام الشمري يطالب بتشكيل لجان تحقيق للوقوف على الجهة المسببة لحرق مزارع الحنطة والشعير في البلاد

2019/05/19 | 10:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتبر رئيس لجنة الزراعة والمياه والاهوار النيابية سلام الشمري حرق مزارع الحنطة والشعير امرا مدبرا هدفه العمل على تخريب محصولي الحنطة والشعير الستراتيجيين في الاجندة الزراعية السنوية.وقال الشمري في تصريح لـه :” ان تزايد حالات حرق مزارع الحنطة والشعير في عدة محافظات امر ليس صدفة ، انما دليل على وجود جهة مخربة تحاول ان […]

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