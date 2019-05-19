2019/05/19 | 10:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استنكرت امانة بغداد، اليوم الاحد، الاعتداء الإرهابي الذي تعرض له منزل مدير عام بلدية الغدير شرق بغداد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (امانة بغداد تستنكر الاعتداء الإرهابي الذي تعرض له منزل مدير عام بلدية الغدير) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (امانة بغداد تستنكر الاعتداء الإرهابي الذي تعرض له منزل مدير عام بلدية الغدير) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).