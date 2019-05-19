شرطة كربلاء : الحكم على 10 مدانين بالسجن المشدّد لمدة 15 عاماً

2019/05/19 | 10:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت قيادة شرطة كربلاء المقدسة، اليوم الاحد، إصدار تنفيذ قرار حكم بحق عشرة مدانين من قبل المحاكم المختصة بالمحافظة بالسجن المشدد لمدة 15 عاماً.

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