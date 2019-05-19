قارب يوناني يتحرش بسفينة تركية تزامنا مع مناورات “ذئب البحر”

2019/05/19 | 10:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..تحرش قارب هجومي يوناني، أمس السبت، بسفينة حربية تركية في المياه الدولية ببحر إيجة.وذكرت مصادر أمنية تركية، أن السفينة الحربية “كورفيت TCG بورغازادا” التي تعرضت للتحرش، كانت تشارك في المناورات العسكرية “ذئب البحر 2019”.ورصدت كاميرا السفينة التركية لحظة تعرضها للتحرش من قبل قارب يوناني يقترب منها ويجري مناورة على […]

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