مسؤول عراقي رفيع يعلن مقاطعة المسؤولين الأميركان: دولة محتلة

2019/05/19 | 10:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلن النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي، الأحد، عن مقاطعته الكاملة لاي اجتماع مع المسؤولين الأمريكان في العراق كونهم محتلين، مشيرا الى ان الحكومة العراقية تتعامل بضبابية مع التواجد الأمريكي.وقال الكعبي في حوار متلفز تابعته /المعلومة/، إنه “منذ تسلمت منصبي كنائب اول لرئيس مجلس النواب ولغاية الان لم ولن التقي بأي مسؤول […]

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