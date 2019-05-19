الكشف عن مخطط أميركي لتسليح عشائر سنية على نطاق واسع

2019/05/19 | 10:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشفت صحيفة عربية، الأحد، عن وجود دعم أميركي لقضية تسليح العشائر في بعض المناطق السنية بهدف مقاتلة بعض فصائل الحشد الشعبي، مشيرة إلى أن قاعدة عين الأسد شهدت مؤخرا اجتماعات بين مسؤولين أميركيين وزعماء قبائل مؤثرين بهذا الخصوص.ونقلت صحيفة “العربي الجديد” في خبر اطلعت عليه /المعلومة/، عن مسؤول محلي رفيع بمحافظة الأنبار قوله، […]

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