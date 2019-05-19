سائرون: حرائق المزارع متعمدة وهناك من يمارس الإرهاب بصبغة اقتصادية

2019/05/19 | 11:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أكد رئيس تحالف سائرون في محافظة ديالى النائب برهان المعموري، الأحد، أن الحرائق التي تعرضت لها حقول ومزارع الحنطة والشعير في بعض المحافظات “متعمدة”، محذرا من وجود اياد خفية تمارس الإرهاب بصبغة اقتصادية.وقال المعموري في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، إنه “ندين بشدة ما تعرضت له مزارع الحنطة والشعير من عمليات حرق متعمدة […]

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