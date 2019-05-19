زراعة ذي قار تباشر بمكافحة حفار ساق النخيل

2019/05/19 | 11:06

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شبكة اخبار الناصرية:

اعلنت مديرية زراعة ذي قار عن اطلاق حملة لمكافحة حشرة حفار ساق النخيل في بساتين المحافظة .





شبكة اخبار الناصرية:اعلنت مديرية زراعة ذي قار عن اطلاق حملة لمكافحة حشرة حفار ساق النخيل في بساتين المحافظة .وقال مدير الزراعة فرج ناهي لشبكة اخبار الناصرية ان قسم الوقاية باشر بحملة لمكافحة حفار ساق النخيل عبر نصب المصائد الضوئية عند جذوع النخيل في البساتين التي سجلت اصابات سابقة .وبين ان المديرية تستعد كذلك للقيام بحملات اخرى لمكافحة العنكبوت والقوارض بعد جرد موقعي للمساحات المصابة .وكانت مديرية الزراعة قد انهت قبل ايام حملة لمكافحة حشرة الحميرة في بساتين النخيل .انتهى، ت ع ح .

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