تنفيذ أوامر قبض والحكم بحق 10 مدانين في محافظة كربلاء

2019/05/19 | 11:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- كربلاء

أعلنت قيادة شرطة كربلاء المقدسة بتنفيذ اوامر إلقاء ألقبض الصادرة من القضاء العراقي .

وقال بيان لأعلام شرطة المحافظة، تلقت "العهد نيوز"، نسخة منه

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