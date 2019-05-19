عواد يطالب وزير النفط باعتماد الكوادر العراقية بدلا الأجنبية

2019/05/19 | 11:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – بغداد

دعا عضو لجنة النفط والطاقة النيابية ، عدي عواد ، وزير النفط ثامر الغضبان، الى الاعتماد على الكوادر الوطنية بدلا عن الشركات

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