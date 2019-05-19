2019/05/19 | 11:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشفت صحيفة نيويورك تايمز الامريكية، أن الرئيس الامريكي طلب تحضيرا فوريا للاوراق اللازمة لاعفاء عن عدد من أفراد الجيش الأمريكي المتهمين أو المدانين في جرائم حرب، بينها عدة قضايا بارزة بالقتل أو محاولة القتل أو تدنيس الجثث.ونقلت الصحيفة في تقرير لها عن مسؤولين اثنين طلبا عدم الكشف عن هويتهما إن “موعد طلب ترامب […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بينهم أحد مرتزقة “بلاك ووتر”.. ترامب يخطط للعفو عن متهمين بجرائم حرب في العراق) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بينهم أحد مرتزقة “بلاك ووتر”.. ترامب يخطط للعفو عن متهمين بجرائم حرب في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).