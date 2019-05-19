فالح العيساوي : القوى التي ارادت الاطاحة بالحلبوسي فشلت في مسعاها

2019/05/19 | 11:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد النائب عن تحالف القوى فالح العيساوي :" ان الجهات التي كانت تحاول ‏الاطاحة برئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي قد فشلت في تحقيق غاياتها ".‏

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