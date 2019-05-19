قوات المعارضة السورية تعزز من وجودها في إدلب بعد توقف الضربات الجوية

2019/05/19 | 11:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ​عززت المعارضة السوريةمن تواجدها في مناطق التوتر شمال إدلب، التي شهدت قصفًا مكثفًا من قوات النظام المدعومة من روسيا خلال الأيام الأخيرة.

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