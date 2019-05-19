مشروع الغاز المصاحب في ميسان يسد نصف حاجة السوق العراقية

2019/05/19 | 11:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف رئيس لجنة الطاقة والغاز النيابية هيبت الحلبوسي، عن حجم الغاز الذي ستنتجه شركة " بتروتشاينا " الصينية بعد اتمام مشروع الغاز المصاحب في حقل الحلفاية النفطي في ميسان، مشيرا الى ان المشروع سينتج نصف حاجة السوق العراقية من الغاز.

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