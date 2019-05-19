الاقتصاد النيابية تشكل لجنة لمراقبة البطاقة التموينية

2019/05/19 | 11:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بعداد..قررت لجنة الاستثمار والاقتصاد النيابية ، الأحد، تشكيل لجنة فرعية مختصة لمراقبة وزارة التجارة والعقود التي تبرمها لاستيراد مفردات البطاقة والتحقق بشكل مستمر من تطابق اسعارها مع معدل الأسعار العالمية للمواد المماثلة، مؤكدة أنها ستباشر عملها الاسبوع المقبل على أن تقدم تقريرها النهائي خلال مدة ١٥ يوميا من تاريخ مباشرة اللجنة وقال عضو اللجنة […]

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