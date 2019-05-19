ويلموتس يغادر طهران من دون توقيع عقد تدريب المنتخب

2019/05/19 | 11:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- غادر مدرب بلجيكا وساحل العاج السابق مارك ويلموتس العاصمة الايرانية طهران من دون ان يوقع على عقد الاشراف على تدريب منتخب ايران لكرة القدم بحسب ما ذكرت وكالة ايسنا.ووصل ويلموتس الى ايران الاربعاء الماضي وكان من المفترض التوقيع على عقد للاشراف على تدريب المنتخب الايراني خلفا للبرتغالي كارلوس كيروش مقابل اجر سنوي مقداره مليون […]

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