برهان المعموري : حرق حقول الحنطة وراءه اياد خفية تمارس الارهاب بصبغة اقتصادية

2019/05/19 | 11:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ادان رئيس تحالف سائرون في محافظة ديالى النائب برهان المعموري عمليات الحرق التي تعرضت لها عدد من مزارع الحنطة والشعير.وقال في بيان صحفي : ندين بشدة ما تعرضت له مزارع الحنطة والشعير من عمليات حرق متعمدة في بعض المحافظات ، مطالباً الجهات المختصة بتعويض المزارعين المتضررين.وأضاف المعموري : إن هناك ايادي خفية تمارس […]

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