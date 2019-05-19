لجنة الحكام توضح حقيقة الاستعانة بحكام اجانب لمباراة ديربي بغداد

2019/05/19 | 11:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشفت لجنة الحكام في الاتحاد العراقي لكرة القدم، الاحد، حقيقة الاتسعانة بحكام اجنب لمباراة الشرطة والقوة الجوية في ممتاز الكرة.وقال عضو لجنة الحكام لؤي صبحي في تصريح لـ/ المعلومة/ إن “طاقم تحكيم محلي سيقود ديربي العاصمة بين المتصدر الشرطة والقوة الجوية الوصيف”.واوضح صبحي، أن “انباء الاتسعانة بحكام من قبرص عارية عن الصحة، […]

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