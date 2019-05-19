ادارة نادي الشرطة: نيبوتشا باق مع الفريق حتى نهاية الموسم

2019/05/19 | 11:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفت الهيئة الادارية لنادي الشرطة الرياضي الانباء التي اشارت الى رحيل مدرب فريق الكرة المونتنيغري تيبوتشا بعد تعاقده مع نادي الصفاقسي التونسي .

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