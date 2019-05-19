مانشستر يونايتد يحدد سعر بيع بوجبا لريال مدريد

2019/05/19 | 11:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشفت تقارير صحفية إنجليزية، اليوم، أن نادي مانشستر يونايتد حدد شرطًا من أجل الموافقة على رحيل النجم “بول بوجبا” إلى صفوف فريق ريال مدريد.وذكرت تقارير صحفية، أن “زيدان طلب من إدارة النادي الملكي الحصول على خدمات بوجبا في موسم الانتقالات الصيفي من أجل تعزيز صفوف الفريق”.وزعمت تقارير أخرى أن “بوجبا ليس لديه […]

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