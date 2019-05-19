2019/05/19 | 11:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ سكاي برس

قام ايرج مسجدي السفير الايراني لدى العراق بزيارة إلى رئيس ديوان الوقف السني في العراق عبد اللطيف الهميم، امس، والتي نجح خلالها في الحصول على إدانة الأخير للعقوبات الأمريكية على إيران.

ونقلت السفارة الإيرانية في بغداد تصريحات رئيس الديوان السني خلال مأدبة إفطار أقامها على شرف حضور ...

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